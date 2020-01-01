Малиновский помог Аталанте обыграть Парму

Украинец стал автором одного из голов.

Аталанта одержала волевую победу над Пармой в рамках 37 тура чемпионата Италии.

Счет в поединке открыли хозяева - на 43-й минуте отметился Деян Кулусевски.

Во втором тайме на поле вышел Руслан Малиновский, который роскошным ударом со штрафного выровнял ситуацию на табло. Через несколько минут бергамцы сумели вырвать победу благодаря усилиям Алехандро Гомеса.

Парма - Аталанта 1:2

Голы: Кулусевски, 43 - Малиновский, 70, Гомес, 84

Парма: Сепе - Гальоло (Пеццелья, 83), Алвеш, Дермаку, Дармиан - Барилла (Якопони, 83), Куртич, Куцка - Жервиньо (Карамо, 67), Капрари (Силигарди, 79), Кулусевски

Аталанта: Голлини - Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Джимсити, 46), Кальдара (Муриэль, 60) - Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс - Пашалич (Малиновский, 46) - Гомес (Тамезе, 85), Сапата

Предупреждения: Дармиан, Куцка - Шутало