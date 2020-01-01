Малиновский остался в запасе на матч с Пармой

Украинец не сможет помочь своей команде с первых минут.

Сегодня, 28 июля, Парма примет Аталанту в рамках 37 тура чемпионата Италии. Главные тренеры уже объявили стартовые составы на поединок.

Украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский остался в запасе.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Парма: Сепе, Алвеш, Барилла, Гальоло, Дармиан, Дермаку, Жервиньо, Капрари, Кулусевски, Куртич, Куцка.

Аталанта: Голлини, Гомес, Госенс, де Рон, Кальдара, Кастань, Паломино, Пашалич, Сапата, Фройлер, Шутало.

Матч Парма - Аталанта состоится в 20:30 по киевскому времени.