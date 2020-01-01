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Малиновский остался в запасе на матч с Пармой

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Украинец не сможет помочь своей команде с первых минут.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Сегодня, 28 июля, Парма примет Аталанту в рамках 37 тура чемпионата Италии. Главные тренеры уже объявили стартовые составы на поединок.

Украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский остался в запасе.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Парма: Сепе, Алвеш, Барилла, Гальоло, Дармиан, Дермаку, Жервиньо, Капрари, Кулусевски, Куртич, Куцка.

Аталанта: Голлини, Гомес, Госенс, де Рон, Кальдара, Кастань, Паломино, Пашалич, Сапата, Фройлер, Шутало.

Матч Парма - Аталанта состоится в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Парма, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А, Руслан Малиновский
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