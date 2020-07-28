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Роналду может пропустить матч с Кальяри

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Португалец останется в Турине.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может пропустить выездной матч 37 тура Серии А против Кальяри. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главный тренер туринцев Маурицио Сарри хочет поберечь лидера команды перед решающими поединками в Лиге чемпионов.

Таким образом, португалец практически лишится шансов на Золотую бутсу. За два тура до конца чемпионата Италии на счету футболиста 31 голов, тогда как у форварда Лацио Чиро Иммобиле - 34.

Матч Кальяри - Ювентус состоится в среду, 29 июля, в 22:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Ювентус, Кальяри, чемпионат Италии, Серия А
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