Роналду может пропустить матч с Кальяри

Португалец останется в Турине.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может пропустить выездной матч 37 тура Серии А против Кальяри. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главный тренер туринцев Маурицио Сарри хочет поберечь лидера команды перед решающими поединками в Лиге чемпионов.

Таким образом, португалец практически лишится шансов на Золотую бутсу. За два тура до конца чемпионата Италии на счету футболиста 31 голов, тогда как у форварда Лацио Чиро Иммобиле - 34.

Матч Кальяри - Ювентус состоится в среду, 29 июля, в 22:45 по киевскому времени.