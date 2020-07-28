Милан презентовал новую домашнюю форму
Экипировка выполнена в честь архитектуры города.
Милан представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.
Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах в вертикальную полоску. Техническим спонсором Милана выступает Puma.
#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020
👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds
“Галерея - это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну“, - говорится в заявлении клуба.
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