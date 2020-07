Милан презентовал новую домашнюю форму

Милан представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах в вертикальную полоску. Техническим спонсором Милана выступает Puma.

#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤

👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds