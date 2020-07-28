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Милан презентовал новую домашнюю форму

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Экипировка выполнена в честь архитектуры города.
Милан
Милан
www.acmilan.com

Милан представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах в вертикальную полоску. Техническим спонсором Милана выступает Puma.

“Галерея - это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну“, - говорится в заявлении клуба.

Ранее Арсенал представил новую форму.

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Теги: Милан, форма, экипировка, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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