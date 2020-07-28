Милан презентовал новую домашнюю форму

Экипировка выполнена в честь архитектуры города.

Милан представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба клуба, экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах в вертикальную полоску. Техническим спонсором Милана выступает Puma.

“Галерея - это сердце города, она позволяет взглянуть на миланскую душу. В ней соединяются прошлое города и его современный подход к дизайну“, - говорится в заявлении клуба.

Ранее Арсенал представил новую форму.