Лидер Ювентуса получил травму

Аргентинец рискует не сыграть в ЛЧ.

Футболист Ювентуса Пауло Дибала получил повреждение, об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

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Как информирует источник, аргентинский нападающий прошел медицинское обследование, по итогом которого стало известно, что у футболиста растяжение мышц левого бедра.

На данный момент сроки восстановление Дибалы не сообщаются.

В прошлом сезоне Дибала провел 33 матча в Серии А, в которых забил 11 голов и сделал шесть голевых передач.

Напомним, что Ювентус стал чемпионом Италии.