Лидер Ювентуса получил травму
Аргентинец рискует не сыграть в ЛЧ.
Футболист Ювентуса Пауло Дибала получил повреждение, об этом сообщает журналист Ромео Агрести.
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Как информирует источник, аргентинский нападающий прошел медицинское обследование, по итогом которого стало известно, что у футболиста растяжение мышц левого бедра.
На данный момент сроки восстановление Дибалы не сообщаются.
В прошлом сезоне Дибала провел 33 матча в Серии А, в которых забил 11 голов и сделал шесть голевых передач.
Напомним, что Ювентус стал чемпионом Италии.
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