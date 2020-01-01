Дуглас Коста завоевал 10 чемпионств за последние 11 сезонов
Футболист продолжает коллекционировать трофеи.
Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста за свою карьеру завоевал уже 10 чемпионских титулов в разных европейских чемпионатах.
Начиная с сезона-2009/10 футболист пять раз подряд становился чемпионом Украины вместе с Шахтером, только в кампании-14/15 донецкая команда проиграла киевскому Динамо.
Летом 2015 года Коста перешел в Баварию, где выиграл два титула кряду. С 2017 года бразилец каждый год выигрывает чемпионат Италии в составе Ювентуса.
Напомним, что за два тура до завершения Серии А Ювентус досрочно стал чемпионом Италии.
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