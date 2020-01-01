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Сарри - самый возрастной тренер, побеждавший в Серии А

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Итальянский специалист завоевал титул с Ювентусом.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Ювентус обыграл Сампдорию (2:0) и стал чемпионом Серии А.

Для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот титул стал первым в Италии. Также специалист в возрасте в возрасте 61 года и шести месяцев установил рекорд чемпионата, став самым возрастным тренером, который добыл титул.

Предыдущее достижение принадлежало Нильсу Лидхольму, который в 1983 году выиграл Серию А с Ромой в возрасте 60 лет и семи месяцев.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ювентус - Сампдория.

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Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, Маурицио Сарри
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