Ювентус - Сампдория 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Туринцы завоевали девятый титул кряду.

Ювентус обыграл Сампдорию в матче 36 тура чемпионата Италии.

Голами отметились Роналду и Бернардески. На 88-й минуте Криштиану мог оформить дубль, но ему не удалось реализовать пенальти.

Таким образом, туринцы добыли досрочную победу в Серии А, которая стала для команды девятой подряд.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Сампдория:

Ювентус - Сампдория 2:0

Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67

На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).

Ювентус: Щенсны - Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Рабьо, Пьянич, Матюиди - Куадрадо, Дибала, Роналду.

Сампдория: Аудеро - Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли - Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло - Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.

Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабьо - Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.

На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).

Отметим, что Ювентуса этот скудетто стал девятым подряд.