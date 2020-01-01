Ювентус - чемпион Италии
Ювентус одержал победу над Сампдорией в рамках 36 тура чемпионата Италии. Голами отметились Роналду и Бернардески.
Эта победа позволила туринцам досрочно завоевать титул чемпиона Серии А.
Ювентус - Сампдория 2:0
Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67
На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).
Ювентус: Щенсны - Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Рабьо, Пьянич, Матюиди - Куадрадо, Дибала, Роналду.
Сампдория: Аудеро - Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли - Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло - Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.
Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабьо - Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.
На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).
Отметим, что Ювентуса этот скудетто стал девятым подряд.
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