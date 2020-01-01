Сарри может стать самым возрастным тренером, завоевавшим Скудетто

Наставник Ювентуса близок к новому достижению.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри в скором времени может стать самым возрастным наставником, который выиграет чемпионат Италии.

На сегодняшний день возраст Сарри - 61 год и шесть месяцев. Сейчас самым возрастным является Нильс Лидхольм, который выиграл Скудетто с Ромой в 1983 году в возрасте 60 лет и семи месяцев.

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Отметим, что "старой сеньоре" достаточно обыграть Сампдорию в матче 36-го тура Серии А, чтобы досрочно стать обладателем трофея. Поединок состоится сегодня, 26 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Напомним, Сарри возглавил Ювентус летом 2019 года, а до этого он работал в Челси. Вместе с лондонским клубом Маурицио выиграл Лигу Европы, став самым возрастным специалистом, которому удалось завоевать этот трофей.

Ранее Маурицио Сарри прокомментировал критику в свой адрес.