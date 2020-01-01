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Конте оценил вероятность трансфера Месси в Интер

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У аргентинца истекает контракт с Барселоной летом 2021 года.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном подписании нападающего Барселоны Лионеля Месси в 2021 году.

“Слухи о переходе Месси - абсолютная ложь. Не верьте в эту ерунду. Он не перейдет в Интер даже в фэнтези-футболе“, - цитирует Конте журналист Фабрицио Романо.

Ранее итальянские СМИ утверждали, что Интер активно следит за положением аргентинца в каталонском клубе. Сообщалось, что Месси недоволен руководством Барселоны и раздумывает об уходе.

Напомним, что действующего контракт Месси с Барселоной истекает летом 2021 года. 

В текущем сезоне аргентинец провел 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 25 мячей и сделал 23 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить Интер.

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Теги: Антонио Конте, Интер, футбол, Сериа А, чемпионат Италии
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