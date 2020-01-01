Наполи - Сассуоло 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Гости четыре раза поразили ворота хозяев, но ни одни гол не был засчитан.

Наполи - Сассуоло: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Наполи дома в жарком матче переиграл Сассуоло.

“Неаполитанцы“ вышли вперед на восьмой минуте благодаря голу Хисая. В первом тайме Наполи должен был увеличить свое преимущество, однако Консильи не позволил уйти сопернику в отрыв.

Сассуоло, в свою очередь, показал яркую игру. Им удалось четыре раза поразить ворота соперника, однако ни одного гол не был засчитан, ведь все были забиты с офсайда.

В концовке встречи Наполи все же установил окончательный счет 2:0. Аллан дальним ударом забил на 94-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Наполи – Сассуоло 2:0

Гол: Хисай, 8, Аллан, 90+4

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 60), Кулибали, Хисай – Руис (Аллан, 80), Лоботка, Зелиньски (Эльмас, 79) – Кальехон (Политано, 67), Милик (Мертенс, 67), Инсинье

Сассуоло: Консильи – Мюлдюр (Тольян, 46), Марлон, Феррари, Рожерио (Манцари, 88) – Маньянелли, Локателли (Кириопулос, 83) – Берарди, Джуричич (Хараслин, 83), Траоре (Распадори, 73) – Капуто

Предупреждения: Мертенс – Берарди, Джуричич, Марлон.