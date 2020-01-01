Ибрагимович определился с будущим в Милане

Швед готов остаться в команде.

Лидер Милана Златан Ибрагимович продлит контракт с итальянским клубом, об этом сообщает журналист Вито Анджеле.

По информации источника, шведский форвард принял решение еще на год остаться в Милане после того, как стало известно, что главный тренер Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.

Напомним, что Ибрагимович перешел в Милан в январе. За это время он провел 16 матчей, в которых забил семь голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Ибрагимович ярко высказался об окончании карьеры.