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Ибрагимович определился с будущим в Милане

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Швед готов остаться в команде.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Лидер Милана Златан Ибрагимович продлит контракт с итальянским клубом, об этом сообщает журналист Вито Анджеле.

По информации источника, шведский форвард принял решение еще на год остаться в Милане после того, как стало известно, что главный тренер Стефано Пиоли продлил контракт с клубом.

Напомним, что Ибрагимович перешел в Милан в январе. За это время он провел 16 матчей, в которых забил семь голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Ибрагимович ярко высказался об окончании карьеры.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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