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Дженоа - Интер 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Нерадзурри" уверенно разобрались с Дженоа.

Дженоа - Интер: видео голов и обзор матча
Дженоа - Интер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 36-го тура Серии А Интер на выезде уверенно обыграли Дженоа (3:0).

В первом тайме Лукаку вывел свою команду вперед. Бельгиец нанес точный удар головой.

Во втором тайме гости увеличили свое преимущество. На 82-й минуте Санчес забил второй гол, а в компенсированное Лукаку оформил дубль, чем принес разгромную победу.

Благодаря этой победе Интер вышел на второе место в турнирной таблице, имея 76 очков. Дженоа остается на 17 позиции с 36 пунктами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Дженоа - Интер 0:3

Голы: Лукаку, 34, 90+3, Санчес, 83

Дженоа: Перин - Сапата, Ромеро, Голданига - Анкерсен (Гильоне, 76), Ровелла (Дестро, 76), Берами (Шене, 59), Ягелло, Кришито - Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.

Интер: Ханданович - Шкриниар (Д'Амброзио, 64), Раноккья, Годин - Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Гальярдини, Бираги (Янг, 84) - Эриксен (Борха Валеро, 64)  - Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).

Предупреждения: Кришито, Ромеро - Гальярдини, Раноккья, Ханданович

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Теги: Интер, Дженоа, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, видео голов, обзор матча
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