"Я только разогреваюсь": Ибрагимович - об окончании карьеры
Швед опубликовал красочный ролик.
Лидер Милана Златан Ибрагимович высказался о возможной завершении карьеры.
“Ты думаешь, что я закончил, что моя карьера скоро завершится? Вы меня плохо знаете. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, поэтому я должен был верить в себя.
Некоторые люди хотели сломить меня, но только сделали меня сильнее. Другие хотели меня эксплуатировать, но сделали меня умнее. А теперь вы думаете, что я закончил?
Всем вам я могу заявить только одно. Я не такой, как ты, ведь я не ты. Я - Златан Ибрагимович, и я просто разогреваюсь“, - заявил Ибрагимович в Twitter.
I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020
Ранее сообщалось, что Лидс хочет подписать Ибрагимовича и Кавани.
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