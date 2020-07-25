"Я только разогреваюсь": Ибрагимович - об окончании карьеры

Швед опубликовал красочный ролик.

Лидер Милана Златан Ибрагимович высказался о возможной завершении карьеры.

“Ты думаешь, что я закончил, что моя карьера скоро завершится? Вы меня плохо знаете. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, поэтому я должен был верить в себя.

Некоторые люди хотели сломить меня, но только сделали меня сильнее. Другие хотели меня эксплуатировать, но сделали меня умнее. А теперь вы думаете, что я закончил?

Всем вам я могу заявить только одно. Я не такой, как ты, ведь я не ты. Я - Златан Ибрагимович, и я просто разогреваюсь“, - заявил Ибрагимович в Twitter.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что Лидс хочет подписать Ибрагимовича и Кавани.