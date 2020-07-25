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"Я только разогреваюсь": Ибрагимович - об окончании карьеры

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Швед опубликовал красочный ролик.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Лидер Милана Златан Ибрагимович высказался о возможной завершении карьеры.

“Ты думаешь, что я закончил, что моя карьера скоро завершится? Вы меня плохо знаете. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, поэтому я должен был верить в себя.

Некоторые люди хотели сломить меня, но только сделали меня сильнее. Другие хотели меня эксплуатировать, но сделали меня умнее. А теперь вы думаете, что я закончил?

Всем вам я могу заявить только одно. Я не такой, как ты, ведь я не ты. Я - Златан Ибрагимович, и я просто разогреваюсь“, - заявил Ибрагимович в Twitter.

Ранее сообщалось, что Лидс хочет подписать Ибрагимовича и Кавани.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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