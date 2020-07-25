Голкипер Милана: Мы будем сражаться до смерти

"Россонери" планируют занять пятое место по итогам сезона.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ничью с Аталантой (1:1) в рамках 36 тура чемпионата Италии.

“Мы знали, что нас ждет хорошая команда. Мы хотели победить любой ценой, но все прошло неплохо. Теперь мы стали более компактными, мы все знаем, что делать, и мы хорошо готовимся к играм.

Мы проделали большую работу. Надеюсь, что Романьоли скоро вернется, но ношение капитанской повязки заставляет меня гордиться.

К счастью, я спас в моменте с пенальти. Наша цель - финишировать пятыми: мы будем сражаться до смерти“, - цитирует Доннарумму Sky Italia.

Отметим, что на данный момент Милан занимает шестое место в турнирной таблице Серии. Пятой идет Рома, у которой на один пункт больше и одна игра в запасе.

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