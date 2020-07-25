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Пьоли: Мы должны хорошо закончить сезон

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Наставник Милана доволен своими подопечными.
Стефано Пьоли
Стефано Пьоли
Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал ничью с Аталантой (1:1) в матче 35 тура чемпионата Италии.

“У команды все хорошо. Самое замечательное - это то, что мы старались победить до конца. Это самое главное.

Мы должны делать качественную работу, мы Милан, и мы должны продолжать развиваться. Давайте подумаем о двух оставшихся играх, и тогда мы сможем отдохнуть.

Мы должны хорошо закончить сезон. У нас было много напряженных матчей, я могу только поздравить мою команду“, - цитирует Пьоли Sky Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Милан - Аталанта.

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Теги: футбол, Милан, Серия А, чемпионат Италии, Стефано Пьоли
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