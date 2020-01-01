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Милан - Аталанта 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Команды не смогли определить победителя.

Милан - Аталанта: видео голов и обзор матча
Милан - Аталанта: видео голов и обзор матча
Getty Images

Милан и Аталанта сыграли вничью в матче 36 тура чемпионата Италии. Голы на счету Чалханоглу и Сапаты.

На 26-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Аталанта:

Милан - Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 - Сапата, 34

Милан: Дж. Доннарумма  Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт - Кессье, Билья (Крунич, 61) -  Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) - Ибрагимович

Аталанта: Голлини - Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) - Сапата

Предупреждения: Билья - Толой

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: футбол, Милан, Аталанта, Серия А, чемпионат Италии, видео голов, обзор матча
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