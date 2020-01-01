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Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Миланом

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Украинец не реализовал заработанный пенальти.

Руслан Малиновский в матче против Милана
Руслан Малиновский в матче против Милана
Getty Images

Милан принимал Аталанту (1:1) в рамках 36 тура чемпионата Италии. Полузащитник бергамцев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды.

По версии портала WhoScored украинец получил одну из самых низких оценок - 6,2.

В первом тайме футболист заработал пенальти, но не реализовал его. Кроме того, Руслан отдал только 14 точных передач из 19 попыток.

Смотрите также видео голов и обзор матча Милан - Аталанта.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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