Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Миланом

Украинец не реализовал заработанный пенальти.

Руслан Малиновский в матче против Милана Getty Images

Милан принимал Аталанту (1:1) в рамках 36 тура чемпионата Италии. Полузащитник бергамцев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды.

По версии портала WhoScored украинец получил одну из самых низких оценок - 6,2.

В первом тайме футболист заработал пенальти, но не реализовал его. Кроме того, Руслан отдал только 14 точных передач из 19 попыток.

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