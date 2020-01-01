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Милан и Аталанта сыграли вничью

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Команды не смогли выявить сильнейшего.
Милан и Аталанта сильнейшего не выявили
Милан и Аталанта сильнейшего не выявили
Getty Images

Милан и Аталанта разошлись миром в рамках 36 тура чемпионата Италии. Точными ударами обменялись Хакан Чалханоглу и Дуван Сапата.

Отметим, что на 26-й минуте поединка пенальти заработал Руслан Малиновский, который так и не смог реализовать.

Милан - Аталанта 1:1
Голы: Чалханоглу, 14 - Сапата, 34

Милан: Дж. Доннарумма  Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт - Кессье, Билья (Крунич, 61) -  Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) - Ибрагимович

Аталанта: Голлини - Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) - Сапата

Предупреждения: Билья - Толой

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: футбол, Аталанта, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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