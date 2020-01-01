Малиновский с первых минут начнет матч против Милана

Украинец попал в стартовый состав своей команды.

Сегодня, 24 июля, Милан примет Аталанту в рамках 36 тура чемпионата Италии.

Украинский полузащитник “бергамцев“ Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

Милан: Дж. Доннарумма - Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт - Кессье, Билья - Салемакерс, Чалханоглу, Ребич - Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Дуарте, Крунич, Пакета, Ольдзер, Брешианини, Кастильехо, Бонавентура, Леау, Мальдини, Коломбо

Аталанта: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Малиновский, Гомес - Сапата

Запасные: Спортьелло, Росси, Чиборра, Шутало, Белланова, Кастань, Паломино, Пашалич, Колли, Да Рива, Тамезе, Муриэль

Матч Милан - Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Ранее Малиновский остался в запасе на матч с Болоньей.