Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский с первых минут начнет матч против Милана

Комментариев: 0
Украинец попал в стартовый состав своей команды.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Сегодня, 24 июля, Милан примет Аталанту в рамках 36 тура чемпионата Италии.

Украинский полузащитник “бергамцев“ Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды.

Милан: Дж. Доннарумма - Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт - Кессье, Билья - Салемакерс, Чалханоглу, Ребич - Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Дуарте, Крунич, Пакета, Ольдзер, Брешианини, Кастильехо, Бонавентура, Леау, Мальдини, Коломбо

Аталанта: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Малиновский, Гомес - Сапата

Запасные: Спортьелло, Росси, Чиборра, Шутало, Белланова, Кастань, Паломино, Пашалич, Колли, Да Рива, Тамезе, Муриэль

Матч Милан - Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

Ранее Малиновский остался в запасе на матч с Болоньей.

Поделись:
Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Милан, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь