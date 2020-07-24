Капитан Аталанты: Роналду похож на красивую куклу

Алехандро Гомес помог своему сыну осуществить мечту.

Капитан Аталанты Алехандро Гомес, рассказал о том, как его сын сделал фотографию с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду.

“Он великий футболист. Мой сын хотел сфотографироваться с ним и с помощью Пауло Дибалы у нас получилось пробраться в раздевалку.

Это было очень круто - он выглядел, как красивая кукла! Как Кен из Барби!“, - цитирует аргентинца A Bola со ссылкой на Libres de Humo.

Ранее сообщалось, что Роналду мило прокомментировал фото своей возлюбленной в соцсетях.