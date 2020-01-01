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Индзаги: Попасть в Лигу чемпионов впервые за 13 лет - невероятно

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Итальянский специалист уверен, что его подопечные будут готовы к следующему сезону.
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
Getty Images

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал победу над Кальяри (2:1) в матче 35 тура чемпионата Италии. Благодаря этому команда гарантировала себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

“Это был волшебный и важный вечер. Попасть в Лигу чемпионов впервые за 13 лет - это что-то невероятное, но мы были уверены в себе. Если честно, несмотря на недостатки в нашей игре, я был абсолютно спокоен. В моем распоряжении были игроки, которые могли изменить ход встречи.

В следующем сезоне мы будем играть с октября каждые три дня, поэтому нам необходимо увеличить глубину состава. Но у меня нет никаких сомнений, что к тому моменту мы будем полностью готовы“, - заявил специалист в интервью Football Italia.

Напомним, Ювентус сенсационно уступил Удинезе, отсрочив чемпионство.

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Теги: футбол, Симоне Индзаги, Лацио, чемпионат Италии, Серия А
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