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Ювентус сенсационно уступил Удинезе, отсрочив чемпионство

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Туринский клуб потерял очки с аутсайдером.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

В рамках 35-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде проиграл Удинезе.

Туринский клуб вышел вперед на 42-й минуте благодаря голу де Лигта. В начале второго тайма хозяева сумели сравнять счет на 51-й минуте. Автором забитого мяча стал Несторовски.

В концовке встречи Удинезе сумел забить второй гол в ворота Ювентуса. Фофана принес победу своему клубу и подарил возможность оторваться от зоны вылета.

Благодаря победе хозяева поднялись на 15-е место, имея в активе 39 очков. Ювентус, в свою очередь, продолжает занимать первое место с 80 очками.

Getty Images

Удинезе - Ювентус 2:1
Голы: Несторовски, 51, Фофана, 90+2 - де Лигт, 42

Удинезе: Муссо - Бека о (Де Майо, 90+4), Нуйтинк, Троост-Эконг - тер Авест (Самир, 78), де Пауль, Фофана, Сема, Зегелаар (Стригер Ларсен, 69) - Несторовски, Окака.

Ювентус: Щесны - Данило (Куадрадо, 75), де Лигт, Ругани, Алекс Сандро - Рэмси (Матюиди, 61), Бентанкур, Рабио - Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Троост-Эконг, Зегелаар — Рэмси, Куадрадо.

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Теги: Ювентус, Удинезе, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
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