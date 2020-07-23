Балотелли может перебраться в Серию C

Карьера итальянца идет ко дну.

Генеральный директор Комо Майкл Гэндлер заявил, что клуб провел предварительные переговоры с нападающим Марио Балотелли.

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“Это правда, что мы вступали в переговоры с его представителями. Марио услышал наше предложение. Сейчас я большего не могу сказать“, - приводит слова Гэндлера Sky Italia со ссылкой на La Provincia di Como.

Отметим, что Комо выступает в третьем дивизионе Италии (Серии C) и занимает 13 место в турнирной таблице.

Напомним, Балотелли по окончании сезона станет свободным агентом. Сейчас он выступает за Брешию. В текущем сезоне Серии А Марио провел 19 матчей, в которых забил пять голов.