Ретро-стиль: Интер представил выездную форму на следующий сезон

Интер представил новую выездную форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/21.

Как информирует официальный сайт команды, экипировка будет выполнена от Nike. Форма будет выполнена в белом цвете.

Однако, “нерадзурри“ будет играть в несколько измененной форме. Футболка будет иметь черные и синие вертикальные и горизонтальные линии.

Отмечается, что форма будет сделана в стиле ретро.

👕 | MAGLIA



Once again Inter and Milano meet at the crossroads. A new path is beginning#MadeOfMilano #AwayKit pic.twitter.com/Ui3aISf8TM