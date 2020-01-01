Ювентус - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Италии

Ювентус примет Лацио в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В понедельник, 20 июля, в матче 34 тура чемпионата Италии Ювентус встретится с Лацио. Встреча состоится на Альянц Арене в Турине.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются туринцы.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу подопечных Сарри с коэффициентом 1.47, а на триумф Лацио - с коэффициентом 6.50. Ничью здесь оценили в 4.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Ювентуса - 1.50, победа Лацио - 6.00, ничья - 4.00.

Отметим, что матч Ювентус - Лацио состоится сегодня, 20 июля, в 22:45 по киевскому времени.