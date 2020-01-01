Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рома - Интер 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Комментариев: 0
Команды не смогли выявить сильнейшего.

Рома - Интер: видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Рома - Интер: видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Getty Images

Рома не смогла обыграть Интер в рамках 34 тура чемпионата Италии. 

На точный удар гостей в исполнении Де Врея подопечные Фонсеки ответили голами Спинаццолы и Мхитаряна. Решающий мяч забил Лукаку, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Интер:

Рома - Интер 2:2

Голы: Спинаццола, 45+2, Мхитарян, 57 - де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен.)

Рома: Лопес - Ибаньес (Смоллинг, 74), Манчини, Коларов - Б. Перес, Диавара (Кристанте, 69), Верету, Спинаццола - Пеллегрини (Перотти, 84), Мхитарян (К. Перес, 84) - Джеко.

Интер: Ханданович - Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 82) - Кандрева (Мозес, 67), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Янг (Бираги, 67) - Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).

Предупреждения: Пау Лопес - Барелла

Поделись:
Теги: футбол, Рома, Интер, видео голов, обзор матча, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь