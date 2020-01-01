Рома - Интер 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Команды не смогли выявить сильнейшего.

Рома - Интер: видео голов и обзор матча чемпионата Италии Getty Images

Рома не смогла обыграть Интер в рамках 34 тура чемпионата Италии.

На точный удар гостей в исполнении Де Врея подопечные Фонсеки ответили голами Спинаццолы и Мхитаряна. Решающий мяч забил Лукаку, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Интер:

Рома - Интер 2:2

Голы: Спинаццола, 45+2, Мхитарян, 57 - де Врей, 15, Лукаку, 87 (пен.)

Рома: Лопес - Ибаньес (Смоллинг, 74), Манчини, Коларов - Б. Перес, Диавара (Кристанте, 69), Верету, Спинаццола - Пеллегрини (Перотти, 84), Мхитарян (К. Перес, 84) - Джеко.

Интер: Ханданович - Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 82) - Кандрева (Мозес, 67), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Янг (Бираги, 67) - Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).

Предупреждения: Пау Лопес - Барелла