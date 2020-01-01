Гасперини: Аталанта играет на уровне претендента на титул

Итальянский специалист отметил, что чемпионство не является целью его команды.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах своей команды на победу в чемпионате Италии.

“Есть разговоры о Скудетто. С рестарта чемпионата Аталанта играет на уровне претендента на титул, но это не наша цель. Но такие разговоры - это лишнее.

Возможно, сейчас мы могли бы пожалеть о некоторых результатах и потерянных очках в первой части сезона, но не стоит говорить о чемпионстве“, - цитирует Гасперини Football Italia.

Отметим, что на данный момент Аталанта занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.