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Гасперини: Аталанта играет на уровне претендента на титул

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Итальянский специалист отметил, что чемпионство не является целью его команды.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах своей команды на победу в чемпионате Италии.

“Есть разговоры о Скудетто. С рестарта чемпионата Аталанта играет на уровне претендента на титул, но это не наша цель. Но такие разговоры - это лишнее.

Возможно, сейчас мы могли бы пожалеть о некоторых результатах и потерянных очках в первой части сезона, но не стоит говорить о чемпионстве“, - цитирует Гасперини Football Italia.

Отметим, что на данный момент Аталанта занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Теги: футбол, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А, Джан Пьеро Гасперини
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