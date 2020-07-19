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Ювентус намерен заплатить крупную сумму за лидера Аталанты

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Туринский клуб хочет усилить линию атаки.
Дуван Сапата
Дуван Сапата
Getty Images

Форвард Аталанты Дуван Сапата может перебраться в Ювентус, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, за нападающего “старая сеньора“ предложила бергамскому клубу 30 миллионов евро и голкипера Маттиа Перина, который сейчас выступает на правах аренды за Дженоа.

Отмечается, что Сапата является приоритетным вариантом для Ювентуса в плане усиления атаки.

В текущем сезоне колумбиец провел за Аталанту 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского.

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Теги: Ювентус, Аталанта, Дуван Сапата, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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