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Милан - Болонья 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Россонери" уничтожили соперника.

Милан - Болонья: видео голов и обзор матча
Милан - Болонья: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 34-го тура чемпионата Италии Милан дома уверенно расправился с Болоньей. 

Хозяева вышли вперед на десятой минуте благодаря голу Салемакерса. В середине тайма Чалханоглу удвоил преимущество команды. Гости сумели отыграть один пропущенный мяч перед перерывом. Автором забитого мяча стал Томиясу.

Во втором тайме Милан полностью взял мяч под свой контроль. Такое доминирование привело к трем забитым мячам. Итог поединка - 5:1

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Милан - Болонья 5:1
Голы: Салемакерс, 10, Чалханоглу, 24, Беннасер, 49, Ребич, 57, Калабриа, 90+2 – Томиясу, 44

Милан: Доннарумма - Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кесси, Беннасер (Билья, 78) - Салемакерс (Крунич, 62), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Коломбо, 82)– Ибрагимович (Леау, 61)

Болонья: Скорупски - Томиясу (Мбайе, 59), Данило (Корбо, 59), Денсвил, Дейкс - Поли, Домингес (Балдюрссон, 60) - Орсолини (Сков Ольсен, 75), Сориано (Сванберг, 75), Сансоне - Сантандер

Предупреждения: Кьер, Салемакерс - Сансоне. 

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Теги: Милан, Болонья, чемпионат Италии, Сериа А, футбол, видео голов, обзор матча
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