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Малиновский получил среднюю оценку за матч против Вероны по версии WhoScored

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За свое выступление украинец получил оценку 6.7.
Руслан Малиновский в матче против Вероны
Руслан Малиновский в матче против Вероны
Getty Images

В рамках 34-го тура чемпионата Италии Верона на своем поле сыграла вничью с Аталантой (1:1).

В стартовом составе "бергамасков" появился украинец Руслан Малиновский, который был заменен на 82-й минуте поединка на Луиса Муриэля.

За свое выступление наш соотечественник получил не самую высокую оценку от портала WhoScored - 6,7. Сразу шесть игроков Аталанты получили оценку выше, чем Малиновский.

Самый высокий бал в составе "богини" получил Дуван Сапата, который отличился голом на 50-й минуте. Колумбиец также стал лучшим игроком встречи. В прошлом матче Аталанты лучшим игроком был Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Малиновский отыграл 30 матчей за Аталанту в Серии А, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Верона - Аталанта.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Верона, чемпионат Италии по футболу, футбол, чемпионат Италии
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