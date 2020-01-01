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Верона - Аталанта 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Аталанта потеряла очки в поединке против Вероны.

Верона - Аталанта: видео голов
Верона - Аталанта: видео голов
Getty Images

В матче 34-го тура чемпионата Италии Верона на своем поле вырвала ничью у Аталанты из Бергамо (1:1).

Гости открыли счет в матче на 50-й минуте - точным ударом отличился Сапата. Однако через девять минут хозяева восстановили паритет благодаря Пессине.

Отметим, что в стартовом составе Аталанты вышел украинец Руслан Малиновский, которого заменили на 82-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Верона - Аталанта:

Верона - Аталанта 1:1
Голы: Пессина, 59 - Сапата, 50.

Верона: Сильвестри - Гюнтер (Ловато, 82), Эмперер, Ррахмани - Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко, 73) - Пессина, Дзакканьи (Борини, 46), Сальседо (Ди Кармине, 73).

Аталанта: Голлини - Толои, Паломино (Кальдара, 69), Джимсити - Хатебур, Фройлер (Де Роон, 79), Пашалич, Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Муриэль 82), Гомес - Сапата.

Предупреждения: Амрабат, Пессина - Хатебур, Толой.

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Теги: Аталанта, Верона, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Италии
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