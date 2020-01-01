Аталанта с Малиновским не сумела обыграть Верону

Команды разошлись миром, отправив в ворота друг друга по одному голу.

В матче 34-го тура чемпионата Италии Аталанта отправилась в гости к Вероне. "Бергамаски" сейчас ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице Серии А, так что подопечные Джан Пьеро Гасперини рассчитывали в этом поединке взять 3 очка, но не удалось.

В первом тайме Аталанта имела несколько возможностей, чтобы забить, но не реализовала свои моменты. А вот на старте второй половины встречи "бергамаски" все же открыли счет благодаря точному удару Сапаты.

Впрочем, удержать преимущество Аталанта не смогла - спустя девять минут Пессина восстановил паритет. Подопечные Гасперини начали активно атаковать соперника, но ничего не получалось. Малиновский также пробивал - но либо неточно, либо его удары блокировали.

В итоге встреча так и завершилась со счетом 1:1. У Аталанты сейчас 71 балл и второе место, столько же и у Интера, который еще не сыграл свой матч 34-го тура. Верона же расположилась на 9-1 строчке, набрав 45 очков.

Верона - Аталанта 1:1

Голы: Пессина, 59 - Сапата, 50.

Верона: Сильвестри - Гюнтер (Ловато, 82), Эмперер, Ррахмани - Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко, 73) - Пессина, Дзакканьи (Борини, 46), Сальседо (Ди Кармине, 73).

Аталанта: Голлини - Толои, Паломино (Кальдара, 69), Джимсити - Хатебур, Фройлер (Де Роон, 79), Пашалич, Госенс (Кастань, 69) - Малиновский (Муриэль 82), Гомес - Сапата.

Предупреждения: Амрабат, Пессина - Хатебур, Толой.