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Малиновский - в стартовом составе Аталанты на матч против Вероны

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Украинец отлично проявил себя после возобновления чемпионата.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В матче 34-го тура чемпионата Италии Аталанты на выезде сыграет против Вероны.

В стартовом составе клуба из Бергамвы выйдет украинский футболист Руслан Малиновский, который по итогам минувшего тура попал в команду недели Серии А.

Стартовые составы на матч Вероня - Аталанта:

Верона: Сильвестри - Гюнтер, Эмперер, Ррахмани - Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович - Пессина, Дзакканьи, Сальседо.

Запасные: Берарди, Радунович, Ловато, Баду, Эйссерик, Степински, Ди Кармине, Верре, Борини, Лукас Фелипе, Димарко, Тераччиано.

Аталанта: Голлини - Толои, Паломино, Джимсити - Хатебур, Фройлер, Пашалич, Госенс - Малиновский, Гомес - Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Кальдара, Шутало, Тамез, Чиборра, Муриэль, Де Роон, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли.

Отметим, что матч Верона - Аталанта начнется в 18:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, за сколько Аталанта готова продать Руслана Милиновского.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Верона, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, стартовые составы, чемпионат Италии
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