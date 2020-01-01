Рома - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Италии

Рома примет Интер в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 19 июля, в матче 34 тура чемпионата Италии Рома примет Интер. Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются гости.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Интера с коэффициентом 2.20, а на триумф подопечных Фонсеки - с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.60.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Интера - 2.20, победа Ромы - 3.00, ничья - 3.60.

Отметим, что матч Рома - Интер состоится завтра, 19 июля, в 22:45 по киевскому времени.