Защитник Ювентуса может пропустит конец сезона
Маттейс де Лигт испытывает проблемы со здоровьем.
Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт может пропустить конец сезона из-за травмы. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.
Отмечается, футболист долгое время испытывает проблемы с плечом. Он повредил его еще в прошлом году в матче против Аталанты.
Уже в ближайшее время Маттейс может перенести операцию. В таком случае игрок вернеться в строй не ранее следующего сезона.
В этом сезоне Де Лигт провел за туринцев 35 матчей во всех турнирах, где забил три гола.
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