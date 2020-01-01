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Защитник Ювентуса может пропустит конец сезона

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Маттейс де Лигт испытывает проблемы со здоровьем.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт может пропустить конец сезона из-за травмы. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.

Отмечается, футболист долгое время испытывает проблемы с плечом. Он повредил его еще в прошлом году в матче против Аталанты.

Уже в ближайшее время Маттейс может перенести операцию. В таком случае игрок вернеться в строй не ранее следующего сезона.

В этом сезоне Де Лигт провел за туринцев 35 матчей во всех турнирах, где забил три гола.

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Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, Маттейс Де Лигт
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