Защитник Ювентуса может пропустит конец сезона

Маттейс де Лигт испытывает проблемы со здоровьем.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт может пропустить конец сезона из-за травмы. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.

Отмечается, футболист долгое время испытывает проблемы с плечом. Он повредил его еще в прошлом году в матче против Аталанты.

Уже в ближайшее время Маттейс может перенести операцию. В таком случае игрок вернеться в строй не ранее следующего сезона.

В этом сезоне Де Лигт провел за туринцев 35 матчей во всех турнирах, где забил три гола.