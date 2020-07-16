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Стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского

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Украинец может покинуть итальянский клуб.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Руководство Аталанты готово рассмотреть предложения по полузащитнику команды Руслану Малиновскому, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, клуб из Бергамо не будет рассматривать предложения по трансферу украинца, которые меньше 30 миллионов евро.

Такое решение связано с тем, что Малиновский демонстрирует уверенную игру после возобновления чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса. 

В текущем сезоне Руслан принял участие в 38-ми матчах Аталанты во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.

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Теги: Аталанта, Руслан Малиновский, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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