Стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского

Украинец может покинуть итальянский клуб.

Руководство Аталанты готово рассмотреть предложения по полузащитнику команды Руслану Малиновскому, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, клуб из Бергамо не будет рассматривать предложения по трансферу украинца, которые меньше 30 миллионов евро.

Такое решение связано с тем, что Малиновский демонстрирует уверенную игру после возобновления чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Руслан принял участие в 38-ми матчах Аталанты во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.