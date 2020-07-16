Стало известно, за сколько Аталанта готова продать Малиновского
Украинец может покинуть итальянский клуб.
Руководство Аталанты готово рассмотреть предложения по полузащитнику команды Руслану Малиновскому, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Читай также: Гасперини объяснил, почему Аталанта забивает много голов
По информации источника, клуб из Бергамо не будет рассматривать предложения по трансферу украинца, которые меньше 30 миллионов евро.
Такое решение связано с тем, что Малиновский демонстрирует уверенную игру после возобновления чемпионата, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
В текущем сезоне Руслан принял участие в 38-ми матчах Аталанты во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored.
Полная версия правил