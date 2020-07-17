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Ювентус готов устроить массовую распродажу

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Восемь игроков могут покинуть туринский клуб.
Ювентус могут покинуть большое количество игроков
Ювентус могут покинуть большое количество игроков
Getty Images

Руководство туринского Ювентуса готово расстаться с некоторыми футболистами, об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, боссы команды намерены омолодить состав в летнее трансферное окно. Рискуют команду покинуть: полузащитники Блез Матюиди, Сами Хедира, защитники Даниэле Ругании, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, нападающие Гонсало Игуаин и Федерико Бернардески.

Отмечается, что руководство Ювентуса намерено разгрузить экономическую ситуацию в команде. Представители клуба считают, что заработная плата некоторых футболистов не соответствует уровню игры.

Кроме того, туринский клуб намерен летом совершить несколько покупок, среди них нападающий Аркадиуш Милик из Наполи, Федерико Кьеза из Фиорентины и Николо Дзаньола из Ромы.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса.

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Теги: Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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