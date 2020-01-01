Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored

Украинец получил оценку 10.0 за свою игру в матче против Брешии.

В Италии прошел 33-й тур чемпионата страны по футболу, в рамках которого выступил украинец Руслан Малиновский.

Наш соотечественник помог своей команде уничтожить Брешию, отличившись голом и двумя результативными передачами. За свою игру Руслан получил оценку 10.0 от портала WhoScored, что сделало его лучшим игроком поединка.

Кроме того, эта оценка позволила Малиновскому попасть в команду недели Серии А.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее Руслан Малиновский рассказал, что агенты Ювентуса ему не звонили.