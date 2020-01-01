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Интер вышел на второе место в Серии А, разгромив СПАЛ

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"Нерадзурри" уничтожили противника в выездном матче чемпионата Италии.
Интер обыграл СПАЛ
Интер обыграл СПАЛ
Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Италии Интер уничтожил СПАЛ, забив четыре безответных гола в ворота соперника.

В первом тайме единственным точным ударом отличился Антонио Кандрева, а вот во второй половине встречи по одному мячу записали себе в актив Кристиан Бираги, Алексис Санчес и Роберто Гальярдини.

Стоит также отметить, что Бираги и Санчес в этом матче также отличились и результативными передачами, записав на свой счет "1+1" по системе "гол+пас".

Эта победа позволила Интеру выйти на 2-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 71 балл. За пять туров до завершения сезона "нерадзурри"отстают от лидирующего Ювентуса на 6 очков и имеют преимущество над Аталантой в 1 пункт.

СПАЛ - Интер 0:4
Голы: Кандрева, 37, Бираги, 55, Санчес, 60, Гальярдини, 74.

СПАЛ: Летица - Сала, Викари (Саламон, 82), Бонифаци, Река (Сьонек, 67) - Эспето (Д`Алессандро, 66), Вальдифиори, Дабо, Мурджа (Тунев, 82) - Петанья, Черри (Ди Франческо, 75).

Интер: Ханданович - Шкриниар, Раноккья, Бастони (Д'Амброзио, 63) - Кандрева (Эспозито, 79), Брозович, Гальярдини (Валеро, 74), Бираги (Янг, 63) - Эриксен - Санчес (Пирола, 79), Мартинес.

Предупреждения: Вальдифиори, Мурджа - Бастони, Раноккья, Бираги.

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Теги: Интер, СПАЛ, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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