Полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

Маркос Антонио может отправится в чемпионат Италии.

Ювентус интересуется услугами полузащитника донецкого Шахтера Маркоса Антонио. Об этом сообщает Сalciomercato.

Руководство туринцев обратило внимание на бразильца, потому что у него великое будущее.

Отмечается, что представители команды могут начать вести переговоры с “горняками“ в случае согласия скаутов.

Ювентус пока не готов представить Маркосу Антонио место в основном составе, поэтому футболист может отправиться в аренду в Сассуоло, чтобы адаптироваться к чемпионату Италии.

Ранее сообщалось, что Шахтер проявляет интерес к нападающему катарского клуба.