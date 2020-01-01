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Полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

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Маркос Антонио может отправится в чемпионат Италии.
Маркос Антонио
Маркос Антонио
ФК Шахтер Донецк

Ювентус интересуется услугами полузащитника донецкого Шахтера Маркоса Антонио. Об этом сообщает Сalciomercato

Руководство туринцев обратило внимание на бразильца, потому что у него великое будущее.

Отмечается, что представители команды могут начать вести переговоры с “горняками“ в случае согласия скаутов.

Ювентус пока не готов представить Маркосу Антонио место в основном составе, поэтому футболист может отправиться в аренду в Сассуоло, чтобы адаптироваться к чемпионату Италии.

Ранее сообщалось, что Шахтер проявляет интерес к нападающему катарского клуба.

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Теги: футбол, Шахтер, Ювентус, Маркос Антонио
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