Полузащитник Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса
Маркос Антонио может отправится в чемпионат Италии.
Ювентус интересуется услугами полузащитника донецкого Шахтера Маркоса Антонио. Об этом сообщает Сalciomercato.
Руководство туринцев обратило внимание на бразильца, потому что у него великое будущее.
Отмечается, что представители команды могут начать вести переговоры с “горняками“ в случае согласия скаутов.
Ювентус пока не готов представить Маркосу Антонио место в основном составе, поэтому футболист может отправиться в аренду в Сассуоло, чтобы адаптироваться к чемпионату Италии.
Ранее сообщалось, что Шахтер проявляет интерес к нападающему катарского клуба.
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