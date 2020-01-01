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Сассуоло - Ювентус 3:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Команды порадовали фанатов голами.

Сассуоло - Ювентус: видео голов и обзор матча
Сассуоло - Ювентус: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 33-го тура Серии А Сассуоло дома сумел отобрать очки у лидера чемпионата Ювентуса.

Туринский клуб уже на 12-й минуте имел преимущество в два гола. Однако хозяева не сдались и еще в первом тайме отыграли один мяч.

Сассуоло после перерыва включил максимальные скорости и уже на 54-й минуте выигрывали у Ювентуса благодаря голам Капуто и Берарди. Последнее слово было за титулованным клубом. На 64-й Сандро установил окончательный счет встречи - 3:3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Сассуоло - Ювентус 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 - Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64

Сассуоло: Консильи - Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос - Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли - Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Рэмси, 86).

Ювентус: Щесны - Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) - Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.

Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия - Бернардески, Роналду, Бонуччи (не на поле), Рэмси.

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Теги: Ювентус, Сассуоло, чемпионат Италии, футбол, Сериа А, видео голов, обзор матча
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