Сериа А: Сассуоло сенсационно отобрал очки у Ювентуса, Лацио вновь оступился

Туринский клуб спасся от поражения.

В рамках 33-го тура чемпионата Италии состоялся ряд матчей.

Туринский Ювентус на выезде сенсационно потерял очки в поединке с Сассуоло.

Сассуоло - Ювентус 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 - Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64



Сассуоло: Консильи - Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос - Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли - Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Рэмси, 86).



Ювентус: Щесны - Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) - Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.



Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия — Бернардески, Роналду, Бонуччи (не на поле), Рэмси.

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Лацио продолжает терять очки после возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии корнавируса. Подопечные Индзаги не смогли обыграть Удинезе.

Удинезе - Лацио 0:0

Удинезе: Муссо - Бекао, Де Майо, Нейтинк (Самир, 83) - Ларсен, Де Пауль, Яяло (Уолас, 45+1), Фофана, Сема (Тер Авест, 68) - Окака (Теодорчик, 68), Лазанья

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе (Катальди, 74), Ачерби, Раду (Баштуш, 51) - Лаццари (Андерсон, 79), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 51) - Кайседо (Адеканье, 79), Иммобиле

Предупреждения: Окака, Ларсен - Кайседо, Луис Фелипе

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Фиорентина на выезде уверенно обыграла Лечче. Стоит отметить, что за хозяев отличился украинский полузащитник Евгений Шахов.

Лечче - Фиорентина 1:3

Голы: 0:1 – 6 Кьеза, 0:2 – 38 Геззаль, 0:3 – 40 Кутроне, 1:3 – 88 Шахов.

Лечче: Габриэл, Рисполи, Лучони, Донати, Пас (Делль`Орко, 65), Маер (Вера, 72), Петриччоне (Тахцидис, 65), Барак, Манкозу, Эль-Бабакар (Шахов, 72), Фариас (Сапонара, 46).

Фиорентина: Терраччано, Миленкович, Касерес, Пеццелья (Чеккерини, 46), Лирола, Пульгар, Данкан (Кастровилли, 70), Рибери (Агудело, 83), Геззаль, Кьеза (Венути, 65), Кутроне (Влахович, 65).

Предупреждения: Габриэл, Рибери, Эль-Бабакар, Геззаль, Донати.

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Рома дома добыла сложную победу над Вероной. Римский клуб продолжает бороться за место в Лиге Европы.

Рома - Верона 2:1

Голы: 1:0 - 10, пенальти Верету, 2:0 – 45 Джеко, 2:1 – 47 Пессина.

Рома: Лопес, - Коларов, Спинаццола, Манчини, Бруно Перес (Дзаппакоста, 66), - Мхитарян (Перотти, 88), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Диавара (Кристанте, 66), Рожер (Вильяр, 90), - Джеко.

Верона: Сильвестри, - Гюнтер, Алан Эмперор, Кумбула (Димарко, 19), Фараони, - Пессина, Дзакканьи (Сальседо, 64), Лазович, Велозу (Стемпиньски, 83), Верре (Эссерик, 63), - Амрабат (Агеманг-Баду, 83).

Предупреждения: Велозу, Манчини, Пессина , Дзаньоло , Кристанте, Эссерик, Вильяр.