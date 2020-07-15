Милан может отказаться от трансфера Миколенко

Итальянский клуб не готов тратить большую сумму.

Руководство Милана заинтересовано в приобретении футболиста киевского Динамо Виталия Миколенко. Украинец должен будет заменить Тео Эрнандеса.

Как сообщает Calciomercato, “россонери“ могут отказаться от трансфера. Вся причина в том, что “бело-синие“ требуют большую сумму за футболиста. Ранее Динамо оценило Миколенко в 15 миллионов евро.

Однако существует вероятность, что Миколенко может перейти в Милан при условии того, что будут проданы Рикардо Родригес и Диего Лаксальт.

Стоит отметить, что также проблемой перехода украинца может стать отсутствие паспорта гражданина Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинет чемпионат Италии.