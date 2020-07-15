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Милан может отказаться от трансфера Миколенко

Комментариев: 1
Итальянский клуб не готов тратить большую сумму.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Руководство Милана заинтересовано в приобретении футболиста киевского Динамо Виталия Миколенко. Украинец должен будет заменить Тео Эрнандеса.

Как сообщает Calciomercato, “россонери“ могут отказаться от трансфера. Вся причина в том, что “бело-синие“ требуют большую сумму за футболиста. Ранее Динамо оценило Миколенко в 15 миллионов евро.

Однако существует вероятность, что Миколенко может перейти в Милан при условии того, что будут проданы Рикардо Родригес и Диего Лаксальт.

Стоит отметить, что также проблемой перехода украинца может стать отсутствие паспорта гражданина Европейского союза. 

Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинет чемпионат Италии.

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Теги: Милан, Сериа А, чемпионат Италии, Виталий Миколенко, Динамо Киев, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.07.2020, 19:32
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Может отказаться?.. Звучит так, как будто бы клубы уже договорились между собой, а тут сделка срывается. Но это ведь не так. Милан якобы рассматривает его, как один из возможных вариантов и не более того.
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