Гасперини объяснил, почему Аталанта забивает много голов

За 33 тура "бергамаски" 93 раза поразили ворота соперников.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над Брешией (6:2) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

"Второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Выступления в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов закалили нас и помогли привыкнуть к новому уровню.

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Сейчас мы готовимся к игре против ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ, а также будем до конца бороться в Серии А. Лучший способ подготовиться к 12 августа - продолжать играть в чемпионате Италии с правильным настроем, интенсивностью и фокусом", - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что за 33 тура "бергамаски" забили 93 гола, что является лучшим результатом за такой отрезок в чемпионате Италии с 1958 года.

"Это здорово, правда? Мы забили много голов. В прошлом сезоне мы тоже много забивать, но сейчас превзошли себя. У нас было несколько голевых феерий, но не потому, что мы хотели унизить соперника. Все дело в тренировке движений, треугольников по всему полю, что приводило к голам", - отметил специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Брешия.