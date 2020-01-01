Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта - Брешия

Украинец сумел забить гол, а также отдать две результативные передачи.

Руслан Малиновский в матче против Брешии Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромила Брешию со счетом 6:2.

Великолепной игрой в этом поединке отличился украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский. Наш соотечественник сделал две результативных передачи на Марио Пашалича, а также забил гол.

За свое выступление Малиновский получил 10 баллов от престижного портала WhoScored. Таким образом, украинец стал лучшим игроком матча Аталанта - Брешия.

Стоит также сказать, что Пашалич оформил хет-трик в этом противостоянии, за что также получил 10 баллов, как и Малиновский.

Отметим, что победа позволила Аталанте подняться на вторую строчку в турнирной таблице, но Интер может обойти бергамасков, если обыграет СПАЛ 16 июля.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Брешия.