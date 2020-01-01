Аталанта - Брешия 6:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Аталанта уничтожила Брешию в очередном туре Серии А.

Аталанта - Брешия: видео голов Getty Images

В матче 33-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромила Брешию (6:2) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Бергамо шесть раз поразил ворота соперника, причем хет-трик записал себе в актив Марио Пашалич. Отличился в этом поединке и украинец Руслан Малиновский - он дважды ассистировал Пашаличу, а также забил один гол.

Брешия сумела ответить только двумя точными ударами Торрегроссы и Шпалека. По итогам матча Аталанта набрала 3 очка и поднялась на вторую позицию в Серии А, однако Интер, отстающий на 2 балла, сыграет свой матч 33-го тура 16 июля, и может обойти "бергамасков".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Брешия:

Аталанта - Брешия 6:2

Голы: Пашалич, 2, 56, 58, де Роон, 25, Малиновский, 28, Сапата, 30 - Торрегросса, 8, Шпалек, 83.

Аталанта: Спортьелло (Росси, 81) - Шутало, Кальдара, Джимсити (Чиборра, 73) - Кастань (Белланова, 73), де Роон, Тамезе, Госенс - Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич - Сапата (Колли, 46).

Брешия: Андреначчи - Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею - Вивиани (Тонали, 57) — Дессена, Бьярнасон - Шпалек - Доннарумма (Айе, 67), Торрегросса (Ндой, 61).