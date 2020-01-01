Малиновский помог Аталанте уничтожить Брешию

Украинец отличился голом и двумя результативными передачами.

В матче 33-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле разгромила Брешию со счетом 6:2.

Клуб из Бергамо открыл счет уже на 2-й минуте встречи - ворота Андреначчи поразил Пашалич после передачи украинца Руслана Малиновского. Однако спустя шесть минут Брешия восстановила паритет благодаря точному удару Торрегроссы.

Впрочем, удержать Аталанту было невозможно - вначале де Роон на 25-й минуте вывел “бергамасков“ вперед, а через три минуты забил Малиновский, который сместился в центр с правого фланга и послал мяч в нижний угол дальним ударом. А еще через две минуты забил Сапата, сделав счет 4:1.

Руслан Малиновский в матче против Брешии Getty Images

В начале второго тайма вновь отличился Малиновский, который сделал результативную передачу на Пашалича. Через две минуты после этого Пашалич забил в третий раз после ассиста юного Эбрима Колли.

Под занавес поединка Шпалек отыграл один мяч, но это не спасло Брешию от разгрома. В итоге Аталанта взяла 3 очка и поднялась на 2-е место, однако Интер отстает на 2 балла и миланцам только предстоит сыграть в 33-м туре.

Руслан Малиновский в матче против Брешии Getty Images

Брешия же расположилась на 19-й позиции, имея в своем активе 21 балл и отставая от Лечче на 8 пунктов. В следующем туре Аталанта сыграет на выезде против Вероны 18 июля, а Брешия на следующий день примет СПАЛ.

Аталанта - Брешия 6:2

Голы: Пашалич, 2, 56, 58, де Роон, 25, Малиновский, 28, Сапата, 30 - Торрегросса, 8, Шпалек, 83.

Аталанта: Спортьелло (Росси, 81) - Шутало, Кальдара, Джимсити (Чиборра, 73) - Кастань (Белланова, 73), де Роон, Тамезе, Госенс - Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич - Сапата (Колли, 46).

Брешия: Андреначчи - Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею - Вивиани (Тонали, 57) — Дессена, Бьярнасон - Шпалек - Доннарумма (Айе, 67), Торрегросса (Ндой, 61).