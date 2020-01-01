Малиновский с первых минут начнет матч против Брешии
Украинец поможет своей команде в рамках очередного матча Серии А.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на матч 33 тура чемпионата Италии.
Вашему вниманию полные составы команд:
Аталанта: Спортьелло - Шутало, Кальдара, Джимсити - Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс - Малиновский, Пашалич - Сапата.
Запасные: Голлини, Росси, Толой, Хатебур, Паломино, Чиборра, Белланова, Фройлер, Да Рива, Гомес, Муриэль, Иличич, Колли, Пикколи.
Брешия: Андреначчи - Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею - Вивьяни - Дессена, Бьярнасон - Шпалек - Доннарумма, Торрегросса.
Запасные: Аббрандини, Сабелли, Мартелла, Папетти, Гастальделло, Тонали, Айе, Змргал, Ндой, Гецци, Скрабб.
Матч Аталанта - Брешия состоится сегодня, 14 июля, в 22:45 по киевскому времени.
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