Малиновский с первых минут начнет матч против Брешии

Украинец поможет своей команде в рамках очередного матча Серии А.

Руслан Малиновский Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на матч 33 тура чемпионата Италии. Вашему вниманию полные составы команд: Аталанта: Спортьелло - Шутало, Кальдара, Джимсити - Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс - Малиновский, Пашалич - Сапата. Запасные: Голлини, Росси, Толой, Хатебур, Паломино, Чиборра, Белланова, Фройлер, Да Рива, Гомес, Муриэль, Иличич, Колли, Пикколи. Брешия: Андреначчи - Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею - Вивьяни - Дессена, Бьярнасон - Шпалек - Доннарумма, Торрегросса. Запасные: Аббрандини, Сабелли, Мартелла, Папетти, Гастальделло, Тонали, Айе, Змргал, Ндой, Гецци, Скрабб. Матч Аталанта - Брешия состоится сегодня, 14 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Александра Колесникова