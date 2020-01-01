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Малиновский с первых минут начнет матч против Брешии

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Украинец поможет своей команде в рамках очередного матча Серии А.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды на матч 33 тура чемпионата Италии.

Вашему вниманию полные составы команд:

Аталанта: Спортьелло - Шутало, Кальдара, Джимсити - Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс - Малиновский, Пашалич - Сапата.

Запасные: Голлини, Росси, Толой, Хатебур, Паломино, Чиборра, Белланова, Фройлер, Да Рива, Гомес, Муриэль, Иличич, Колли, Пикколи.

Брешия: Андреначчи - Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею - Вивьяни - Дессена, Бьярнасон - Шпалек -  Доннарумма, Торрегросса.

Запасные: Аббрандини, Сабелли, Мартелла, Папетти, Гастальделло, Тонали, Айе, Змргал, Ндой, Гецци, Скрабб.

Матч Аталанта - Брешия состоится сегодня, 14 июля, в 22:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Брешия, чемпионат Италии, Серия А
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